ABD’yle yüz yüze

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ABD’nin Suriye’de terör örgütü YPG’ye verdiği destek, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik adımlar, Rusya-Ukrayna savaşı ve F-16 savaş uçağı satışına yönelik tartışmalar başta olmak üzere Türkiye açısından “müttefiklik ruhuna uymayan” pek çok başlık ilişkileri zaman zaman olumsuz etkiliyor. İşte bu sorunları yüz yüze görüşmek için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken bu hafta buluşacak. Çavuşoğlu, 18 Ocak günü ABD’de Blinken ile görüşecek. Masada birbirinden önemli başlıklar var.

YPG’YE DESTEK

Türkiye uzun süredir ABD’nin terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye verdiği destekten rahatsız. Ancak DAEŞ ile mücadele adı altında verilen bu destek Türkiye’nin tepkisine rağmen değişmiyor. Son olarak ABD ordusu Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Haseke ilinde yer alan üs ve askeri noktalarına Irak üzerinden 100’e yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyları gönderdi. Türkiye terör örgütünü sınırlarından temizlemekte kararlı, gerekirse kara operasyonu yapılacağı net. Bu mesajgörüşmede Blinken’a bir kez daha aktarılacak.

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SURİYE İLE NORMALLEŞME

ABD tarafının masaya getirmeye hazırlandığı başlıklardan biri ise Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra başlayan normalleşme görüşmeleri. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye Savunma Bakanı ile Moskova’da bir araya geldi. Çavuşoğlu’nun da Suriye Dışişleri Bakanı ile şubat ayı başında görüşmesi bekleniyor. ABD, Türkiye ile Suriye arasında normalleşme istemiyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Çavuşoğlu-Blinken görüşmesini işaret etti ve “Muhtemelen çok geçmeden bu konuda daha fazla ayrıntıya sahip olacağız” dedi. Türk kaynakları, normalleşmenin YPG’nin bölgeden temizlenmesini kolaylaştıracağına ve ABD’nin bu durumdan endişeli olabileceğine işaret ediyor.

F-16 ALIMI

ABD Kongresi, Biden yönetiminin de ağırlığını koyması ile Türkiye’ye F-16 satışını oylamaya hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili kararını öninceleme için Kongre’nin ilgili komitelerine iletti. ABD kaynakları, Kongre’nin, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin önünü açmamasından rahatsız olduğunu belirtiyor. Ancak Kongre’den onay gelmese bile ABD Başkanı Biden’ın bir kararname ile Kongre’nin kararını baypas edip satışı onaylayabileceği belirtiliyor.

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FETÖ VE YUNANİSTAN

Ukrayna-Rusya savaşı, ABD’de bulunan FETÖ mensuplarının iadesi ile ilgili Türkiye’nin sunduğu deliller ve iade talepleri, ABD’nin Yunanistan’a verdiği silah desteği ile iki ülke arasında artan gerilim de görüşmede ele alınacak başlıklardan.