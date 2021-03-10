Abdulkadir Selvi: Bazı bakanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir

Pandemi döneminde mesleki olarak zaman zaman zorlandığı anlar olduğunu söyleyen Abdulkadir Selvi “Türkiye’nin bu süreci yönetmesinde sağlık alt yapısının güçlü olması bizim içini avantaj oldu” değerlendirmesinde bulundu.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle attığı tweet sonrasında başlayan tartışmalara değinen Abdulkadir Selvi, “HDP’nin PKK ve terör ilişkisine tepki göstermek lazım. Bu bir siyasi ikiyüzlülük” diye konuştu.



“Bazı HDP’lilerin dokunulmazlıkları kaldırılabilir” diyen Abdulkadir Selvi, HDP’nin kapatılmasıyla ilgili olarak ise “HDP bu hareketin 8. partisi. Diğer 7 partiyi kapattık da ne oldu” dedi.



“Dokunulmazlıklar konusunda bir çalışma yapılıyor” bilgisini paylaşan Abdulkadir Selvi konuyla ilgili son gelişmeleri aktardı.



Türkiye’nin İnsan Hakları Eylem Planı’na ihtiyacı olduğunu belirten Selvi, planın uygulama takviminin ne zaman ilan edileceğini açıkladı.



Cuma günü açıklanacak Ekonomik Reform Paketi hakkında da bilgiler veren Abdulkadir Selvi uygulama takviminin de Hazine Maliye Bakanlığı tarafından ilan edileceğini belirtti.



Pandemi nedeniyle AK Parti kongresinin geciktiğini ifade eden Abdulkadir Selvi, “2023 seçimlerine göre parti yeniden yapılandırılıyor” şeklinde konuştu. Selvi ayrıca, “Kabinede de önemli değişiklikler olacak” dedi.



Kabine değişikliği iddialarıyla ilgili çok spekülasyon yapıldığını belirten Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı yardımcılığı sayısında artış olabileceğini belirtti ve “Bazı bakanları cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görebiliriz” dedi.