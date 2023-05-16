Abdulhamit Gül: Sözde demokrasi dersi verenlere Türkiye sandıkta cevap verdi

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14 Mayıs'ta yapılan 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, resmi olmayan kesin sonuçlara göre AK Parti, Gaziantep'te 8 milletvekilliği kazandı. Bugün, milletvekili seçilen isimlerin katılımıyla AK Parti İl binasında toplantı yapıldı. Toplantıya yeni dönemde Gaziantep milletvekili olarak seçilen eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mehmet Eyüp Özkeçeci, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mesut Bozatlı, Şehzade Demir, İrfan Çelikaslan ve Bünyamin Bozgeyik ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ilçe belediye başkanları katıldı.



Toplantıda, kendilerine destek olan seçmenlere teşekkür eden Abdulhamit Gül, Türkiye'ye sözde demokrasi dersi vermek isteyenlere sandıkta cevap verildiğini belirterek, "Türkiye, 14 Mayıs günü büyük bir katılımla sandığa gitti. Cumhur İttifakı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,51 ile ilk turda milletimizin teveccühüyle büyük bir oy aldı ve büyük oy farkıyla birinci oldu. İnanıyorum ki milletimizin desteğiyle ikinci turda çok daha güçlü destekle Cumhurbaşkanımız yeniden seçilecektir. Türkiye, demokrasiyle ev ödevleri veren ülke oldu. İçeride ve dışarıda demokrasi özürlü birtakım yaklaşımların, açıklamaların çoğunu gördük, duyduk, izledik. Almanya'sından İngiltere'sine kadar Türkiye demokrasisine sözde ders vermeye çalışanlara, milletimizin sandığa, katılımla nasıl cevap verdiğini hepimiz gördük. Bugün Almanya'da yüzde 76, Amerika'da yüzde 77, İngiltere'de 67 olan seçime katılım, ülkemizde yüzde 90'a yakın katılımla ortaya çıktı. İnsanlarımız sandığa ve demokrasiye koştu. Halkımız çok önemli bir demokrasi dersi vermiştir" diye konuştu.

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