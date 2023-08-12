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Abdülhamid Han sondaja başlıyor

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#Akseki-1#Abdülhamid Han Sondaj Gemisi#Türkiye Petrolleri
Abdülhamid Han sondaja başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 07:00

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin Akdeniz'deki Akseki-1 kuyusunda sondaja başlayacağını duyurdu.

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Türkiye Petrolleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Enerji filomuzun en güçlü üyesi Abdülhamid Han, Akseki-1'de. Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Akdeniz'deki yeni hedefi Akseki-1 kuyusunda sondaja başlıyor. Mavi Vatan'daki arama faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor” denildi.

YUNAN BASINI KONUM VERİP YORUMLADI

-ABDÜLHAMİD Han Sondaj Gemisi’nin yeni görevi Yunan medyasının bir numaralı gündemi oldu.

ERT News, Türkiye’nin yayınladığı Navtex’e göre direktifin 10 Ağustos’tan 6 Şubat’a kadar geçerli olacağını duyurdu ve bölgenin Yunanistan’a yakın olmasına rağmen Türk kıta sahanlığı içinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkesini ‘bölgesel bir güç’ haline getirmek için Türkiye’nin araştırma kabiliyetlerini ve bilgi birikimini kullandığına dikkat çeken ERT News, bu hamlenin iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşadığı döneme denk geldiğine dikkat çekti.

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Yunanistan’ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’nin konumunu paylaşıp görev yapacağı bölgeyi işaretlerken, “Türkiye yetki alanı içinde hareket ettiği için Atina endişeli değil. Yunanistan-Türkiye yakınlaşmasının bu hamleden etkilenmesi beklenmiyor” dedi. Etnos gazetesi, ‘Ankara’nın önümüzdeki dönemde nasıl hareket edeceği merak konusu’ ifadesini kullanırken “Türkiye Cumhurbaşkanı öngörülemeyen bir oyuncu olmaya devam ediyor, Atina nasıl hareket edeceğini görmek için Erdoğan’ı bekliyor” yorumu yaptı.

 

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#Akseki-1#Abdülhamid Han Sondaj Gemisi#Türkiye Petrolleri

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