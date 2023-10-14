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ABD’nin ulusal acil durumu Suriye’deki teröristlerin güvenliğiymiş

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#ABD#Suriye#PKK/YPG
ABD’nin ulusal acil durumu Suriye’deki teröristlerin güvenliğiymiş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 07:00

TÜRKİYE hemen sınırının ötesinden gelen PKK/YPG terörüyle mücadele ederken ABD’den yine skandal bir açıklama geldi.

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Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, ilk olarak dönemin başkanı Donald Trump tarafından imzalanan “Suriye’deki ulusal acil durum” hakkındaki başkanlık kararnamesini uzattı. ABD Temsilciler Meclisi geçici başkanı ve Senato’nun başkanına gönderilen mektupta, “Türkiye’nin Suriye’deki eylemlerinin” Amerika’nın ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik “alışılmadık ve olağanüstü” tehdit oluşturması sebebiyle 14 Ekim 2023’te sona erecek ulusal acil durumun bir sene daha uzatıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Suriye’deki ve Suriye ile ilgili durum ve özellikle Türkiye Hükümeti’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri saldırı düzenlemesi, IŞİD’i mağlup etme kampanyasını baltalamakta, sivilleri tehlikeye atmakta ve ayrıca bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit etmektedir. Bu nedenle Suriye’deki durumla ilgili olarak 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile ilan edilen ulusal acil durumun devam ettirilmesinin gerekli olduğunu belirledim” denildi.

 

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#ABD#Suriye#PKK/YPG

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