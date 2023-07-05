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ABD’li Mister Allen Fetöcü Abdullah çıktı

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#Allen Brooks#Abdullah Uzundere#FETÖ
ABD’li Mister Allen Fetöcü Abdullah çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 07:00

Amerikan vatandaşı Allen Brooks, İstanbul Havalimanı’nda pasaport işlemleri sırasında endişeli hareketleri ve İngilizce aksanından şüphelenilince parmak izi bölümüne götürüldü. Burada yapılan çalışmada Allen Brooks’un FETÖ’den aranan Abdullah Uzundere olduğu belirlendi.

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ABD’den 23 Haziran 2023 günü saat 18.45’te gelen uçaktan inen ABD’li yolculardan biri pasaport kontrolü sırasında tedirgin hareketler sergiledi. Polis, Allen Brooks adına düzenlenmiş ABD pasaportunu incelerken yolcunun İngilizce aksanından da şüphelendi. Heyecanlı tavırlarına devam edince de iyice işkillenen polisler yolcuyu sorgu odasına götürdü.

Parmak izi alınınca gerçek ortaya çıktı. Allen Brooks pasaportuna sahip kişi, parmak izi kayıtlarına göre Abdullah Uzundere’ydi ve hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘terör örgütü üyesi olmak’ suçundan yakalama kararı çıkarılmıştı.

HEMEN KELEPÇE TAKILDI

Derhal kelepçelenerek gözaltına alınan Abdullah Uzundere, emniyetteki sorgusunda, ABD’ye gitmeden önce çalıştığı FETÖ kurumlarıyla ilgili, “O kurumlarla ilgili hiçbir bilgim yoktu, tamamen tesadüf” diyerek kendini savunsa da emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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‘GÖREV İÇİN ÜLKEYE GELDİ’

İddiaya göre, FETÖ terör örgütü Abdullah Uzundere’yi ‘önemli’ bir görev için Türkiye’ye gönderdi. ABD vatandaşı olarak yeni kimlik bilgileriyle hakkında yürüyen soruşturmalardan sıyrılarak Türkiye’ye rahatça girebileceği düşünüldü. Ancak öyle olmadı, pasaport polisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Abdullah Uzundere’nin Türkiye’de örgüt adına hangi faaliyeti yürüteceğine yönelik araştırmanın sürdüğü belirtildi. Ayrıca Türkiye’de yaşadığı dönemde örgüt adına geriye dönük faaliyetlerinin iyice deşifre edilmesi için araştırmaların yoğunlaştırıldığı ifade edildi.

NASIL ‘Allen Brooks’ OLDU

Abdullah Uzundere Konya’da doğmuş, 1990’lı yıllarda örgüte katılmıştı. İlerleyen zamanda kripto üyelerden biri haline geldi. 1997’de Kayseri Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden ‘matematik’ öğretmeni olarak mezun olmuştu. Burada okuduğu dönemde de FETÖ’nün yurdunda kalmıştı.

BYLOCK KULLANICISI

FETÖ’ye ait kapatılan Trabzon’daki Zafer Fen Dershanesi, Manisa’daki Körfez Dershanesi ve Konya’da yer alan örgüt bağlantılı Sabah Dershanesi’nde öğretmenlik yapan Abdullah Uzundere, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u da etkin şekilde kullanmıştı. FETÖ’ye yönelik 17-25 Aralık operasyonları başlayınca, 26 Haziran 2104 yılında ‘Yeşil Kart’la ABD’ye gitti. O da adres olarak örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in yaşadığı Pensilvanya’yı seçti.

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PENSİLVANYA’DA YAŞIYOR

Burada da örgütün okullarında matematik öğretmenliği yapmaya devam etti. Darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında da ABD vatandaşlığı aldı. Adını, soyadını, pasaportunu ve nüfus cüzdanındaki bilgilerin çoğunu değiştirdi. Örgütün yönlendirmesiyle aile üyelerinin kimlik bilgilerini de değiştirtti. Bir süre General Motors’da çalıştı.

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#Allen Brooks#Abdullah Uzundere#FETÖ

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