ABD’li heyetten F-16 ziyareti

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Milli Savunma Bakanlığı’nda yapılacak toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere F-16 tedarik ve modernizasyon süreci gibi askeri ve güvenlik konuları ele alınacak. Heyetle yapılacak görüşmeye işaret eden MSB kaynakları, “Terörle mücadele ve ABD’nin PKK/YPG’ye sağladığı destek başta olmak üzere F-16 tedarik ve modernizasyon süreci, Kongre onayı bekleyen tedarik projeleri gibi hususlarda milli güvenlik hassasiyetlerimizin en üst seviyede dile getirilmesi için fırsat oluşturacağı değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Yaşar Güler

YUNAN GEMİSİ AÇIKLAMASI

İzmir Limanı’nı ziyaret eden Yunan gemisinin Türk bayrağı çekmemesi konusunu da değerlendiren Bakanlık kaynakları, “Mütekabiliyet esasları çerçevesinde bizim gemilerimiz de Yunanistan liman ziyareti gerçekleştirdiğinde Yunan bayrağı çekmiyor” açıklamasını yaptı.

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38 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişikler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk de Bakanlık’ta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Tuğamiral Aktürk, son bir haftada sınırlardan yasadışı yollarla geçmeye çalışan 82 şahsın ise yakalandığını belirtti.

ASKERİ ÖĞRENCİ SINAVINA KADINLARDAN YOĞUN İLGİ

- Milli Savunma Bakanlığı, 3 Mart’ta gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katıldığını duyurdu. Sınava giren kadın adayların erkek adaylardan fazla olması dikkat çekerken, sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacak.