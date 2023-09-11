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ABD'li bilim insanını kurtarma çalışması: Son 180 metre

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#Mark Dickey#Mersin#Bilim İnsanı
ABDli bilim insanını kurtarma çalışması: Son 180 metre
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 15:27

Türkiye Mağaracılık Federasyonu, ABD'li bilim insanının 180 metreye kadar çıkartıldığını duyurdu.

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Mersin'de, Morca Mağarası'nda mide kanaması geçiren ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan ABD'li dağcı Mark Dickey'in tahliyesi sürüyor. Yaklaşık 3 saat önce 400 metreye kadar çıkartılan Dickey'in son 180 metreye geldiği duyuruldu. Ancak 180 metrede mağara içerisinde menderes (kıvrım) oluştuğu için bilim adamının kendi çabasıyla bu kısmı geçmesi gerektiği öğrenildi. Bu nedenle bilim adamına ilaç takviyesi yapılacağı belirtildi.

ABDli bilim insanını kurtarma çalışması: Son 180 metre

Türkiye Mağaracılık Federasyonu'da konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kurtarma ekibi Mark’ı şuanda 180 metreye ulaştırmaya çalışıyor. 180 metre kampında Mark bir süre dinlendirildikten sonra devam edilecek. Her şey yolunda giderse bugün akşama veya yarına kadar dışarı çıkarılması hedefleniyor" denildi.

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ABDli bilim insanını kurtarma çalışması: Son 180 metre

 

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#Mark Dickey#Mersin#Bilim İnsanı

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