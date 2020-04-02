ABD'li babadan 3 kızına 1 nisan şakası

North Carolina eyaletindeki Greensboro kentinde yaşayan baba, üç kızına 1 Nisan şakası yaptı. Robert Scott Gower Jr adlı baba, kızlarına koronavirüs salgını sebebiyle kapalı olan okulların açıldığını söyledi. Sabah erken saatte uyanan kızlar, giyinerek evin önüne çıktı. Evin önünde servis bekleyen kızlarına “bugün hangi gün?” diye sordu. 1 nisan olduğunu anlayan kızlar, kızgınlık içinde babalarına bağırmaya başladılar. O anları kaydeden baba, görüntüleri sosyal medyadan “bunu yapmak zorundaydım…. 1 Nisan!” mesajıyla yayınladı. Görüntüler, kısa sürede 4 milyon kez izlendi.