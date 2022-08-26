ABD'den terör örgütünü öven dizi! ABD askerleri ve YPG'li teröristler iş birliği yapıyor

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Ankara-Washington hattında sık sık tartışmalara yol açan ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG'yle yaptığı işbirliği Amerikan yapımı bir dizide işlendi. Dizinin yeni sezon tanıtımında Amerikan askerlerinin terör örgütünün üssüne gitmeleri ve burada örgüt sembollerine yer verilmesi dikkat çekti.

Amerikan özel harekatçılarını konu alan “SEAL Team” dizisinin yeni sezonu Suriye'de geçiyor. Dizinin odağındaki özel herakat timi ise senaryoda ülkenin kuzeyinde konuşlanıyor. Burada Amerikan askerleri terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bir üstte kalırken görüntülendi.

Tanıtım videosunda terör örgütünün bayrağı ve sembollerine yer verildi.

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Ayrıca DEAŞ militanlarına karşı mücadeleye dikkat çekilerek YPG'li teröristlerin terörle mücadele konusunda ABD'ye büyük destek verdiği mesajı işlendi.

ABD terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında terör örgütü YPG tarafından domine edilen Suriye Demokratik Güçleriyle iş birliği yapıyor. Türkiye ise terör örgütü kabul ettiği yapılanma ve Washington arasındaki iş birliğine karşı çıkıyor.