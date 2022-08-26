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ABD'den terör örgütünü öven dizi! ABD askerleri ve YPG'li teröristler iş birliği yapıyor

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#ABD#Dizi#Seal Team
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 12:44

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) terör örgütü PKK/YPG'ye silah yardımları Ankara'nın uzun süredir tepkisini çekiyor ve bu kez kültürel alanda meşrulaştırma denebilecek bir adım geldi hem de Hollywood'dan. ABD özel harekatçılarını konu alan bir dizinin yeni sezonunda ABD askerlerinin Suriye'de terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yle iş birliği ele alındı. 

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Ankara-Washington hattında sık sık tartışmalara yol açan ABD'nin Suriye'de terör örgütü YPG'yle yaptığı işbirliği Amerikan yapımı bir dizide işlendi. Dizinin yeni sezon tanıtımında Amerikan askerlerinin terör örgütünün üssüne gitmeleri ve burada örgüt sembollerine yer verilmesi dikkat çekti.

ABDden terör örgütünü öven dizi ABD askerleri ve YPGli teröristler iş birliği yapıyor

Amerikan özel harekatçılarını konu alan “SEAL Team” dizisinin yeni sezonu Suriye'de geçiyor. Dizinin odağındaki özel herakat timi ise senaryoda ülkenin kuzeyinde konuşlanıyor. Burada Amerikan askerleri terör örgütü YPG'nin kontrolündeki bir üstte kalırken görüntülendi. 

Tanıtım videosunda terör örgütünün bayrağı ve sembollerine yer verildi.

ABDden terör örgütünü öven dizi ABD askerleri ve YPGli teröristler iş birliği yapıyor

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Ayrıca DEAŞ militanlarına karşı mücadeleye dikkat çekilerek YPG'li teröristlerin terörle mücadele konusunda ABD'ye büyük destek verdiği mesajı işlendi.

ABD terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında terör örgütü YPG tarafından domine edilen Suriye Demokratik Güçleriyle iş birliği yapıyor. Türkiye ise terör örgütü kabul ettiği yapılanma ve Washington arasındaki iş birliğine karşı çıkıyor. 

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#ABD#Dizi#Seal Team

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