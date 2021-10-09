ABD’den 40 yeni F-16 istedik

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ABD’ye 30 Eylül’de iletildiği belirtilen teklif mektubunda, Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki 80 adet F-16 uçağının modernize edilmesinin de bulunduğu belirtildi.

BIDEN’LA BULUŞMANIN GÜNDEMİ

Türkiye’nin F-16 satın alma talebinde bulunduğu güvenlik kaynakları tarafından da doğrulandı. Türkiye’nin talebi ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından değerlendirilecek. ABD yönetiminden silah satışına izin çıkarsa, bu talep ABD Kongresi’ne gönderilecek. Kongreden de onay alınması durumunda satış gerçekleşecek. Konunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın ay sonunda Roma’daki G-20 Liderler Zirvesi sırasındaki buluşmasında da gündeme gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Türkiye’nin bu talebini önce Pentagon, F-35 gibi F-16’nın da üretici firması olan Lockheed Martin’e götürerek, bir fiyat teklifi üzerinde çalışılacak.

245 F-16’MIZ VAR

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Türkiye’nin talep ettiği 40 adet yeni nesil F-16’ların değerinin 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Pentagon’un ardından ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bir onay süreci yönetilecek. Daha sonra ise Kongre’den onay alınması gerekecek. Bu uzun süreç sonunda Ankara’nın talebi olumlu sonuçlanırsa, Türkiye’nin ABD’den hem F-16 satın almasının, hem de 80 adet F-16’nın modernize edilmesinin önü açılmış olacak.

Türkiye’nin elinde farklı tiplerde 245 adet F-16 savaş jeti olduğu belirtiliyor. Bu uçaklardan bir kısmının metal yorgunluğu ve teknik yetersizlik nedeniyle 2030 yılına kadar devre dışı kalabileceği öne sürülüyor.



