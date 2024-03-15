ABD’deki cinayet davasında tartışmalı karar: 17 yıl hapis cezası aldı

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ABD’deki Koalisyon Kuvvetleri’ndeki Türk Kıdemli Subayı olarak yurtdışı sürekli görevinde bulunan Binbaşı Hüseyin Kurtdere’nin eşi Nalan Kurtdere, 27 Temmuz 2020’de evinde ölü bulunmuştu. ABD’de yaklaşık 4 ay tutuklu kalan Hüseyin Kurtdere, iade talebi üzerine 29 Ekim 2020’de Türkiye’ye getirildi.

BAĞLADI, AĞZINA ÇORAP SOKTU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuksuz yargılanmasına karar verilen Kurtdere hakkında ‘cebir tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede, Nalan Kurtdere’nin doğum sonrası yaşadığı rahatsızlıklarından dolayı, şüphelinin maktuleyi 23, 24 ve 25 Temmuz 2020 tarihlerinde üç kez olmak üzere bağlayarak ve bağırmasını engellemek için ağzına çorap sokarak hürriyetinden yoksun bıraktığı, bu süreçte maktuleye yönelik cebir kullandığı iddia edildi. Gerçekleşen bu eylemlerin sonucunda maktulenin vefat etmiş olduğunun Adli Tıp Kurumu raporlarıyla belirlendiği belirtildi.

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Mahkeme, 13 Şubat’ta sanığın eylemini eşine karşı kasten yaralama olarak değerlendirdi. Mahkeme, sanığa ‘neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama’ suçundan iyi hal indirimi yaparak 13 yıl 4 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan da iyi hal indirimi yaparak 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, toplamda 17 yıl 6 ay ceza verilen sanık için tutuklanmasına karar verdi.

TANIK OLARAK KIZI DİNLENDİ

Taraflara gönderilen gerekçeli kararda, sanığın savunmalarında ısrarla hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini, eşinin üçüncü doğumdan sonra yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle, evden kaçmaması, kendisine ve çocuklarına zarar vermemesi için ellerini ve ayaklarını bağladığını, bağırmaması için de ağzını çorapla bağlamak zorunda kaldığını anlattığı belirtildi. Kararda, mahkemede tanık olarak dinlenen çiftin 2012 doğumlu büyük kızı İ.K.’nin de annesinin uzun süreden beri psikolojik rahatsızlıklar sebebiyle aile fertlerine yönelik saldırgan bir tutum içerisinde olduğu, kendisinin de boğazını sıkmaya çalıştığını anlattığı belirtildi. Sanığın eşini öldürme kastıyla hareket ettiğine dair delil bulunmadığı savunuldu.

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Sanık avukatı Hakan Kitapçı, kararla ilgili olarak istinaf başvurusunda bulunacaklarını belirterek, “Yargılama sonucunda müvekkilin eşini hunharca öldürme fiilini işlemediği ortaya çıkmıştır” iddiasında bulundu.

Nalan Kurtdere’nin vücudundaki kemik kırıklarının Hüseyin Kurtdere’nin el ve ayaklarını bağlarken meydana geldiği belirtildi.