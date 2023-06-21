ABD’de Türk doktordan mucize operasyon

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Henüz 25 haftalıkken erken doğan ve ilk doğum gününe girdiğinde karaciğerinde kanser tespit edilen Noah Langlois isimli çocuk, yaklaşık bir yıl süren ameliyatlar ve kemoterapi tedavileri sonuç vermemesine rağmen zorluklara meydan okudu. Hastane yönetimi, uzun süre solunum cihazlarına bağlı yaşayan Noah’a karaciğer nakli yapmanın çok riskli olduğunu bildiğinden organ nakline sıcak bakmıyordu. Yaptığı başarılı organ nakli ameliyatlarıyla ABD’de ismini duyuran Dr. Akın Tekin, yaptığı mucize operasyonu Hürriyet’e anlattı:

‘ÖNCE KABUL ETMEDİK’

“Aslında bu hasta bize geldiğinde nakil için ilk başta kabul etmedik. Genel durumu, özellikle akciğerleri çok kötüydü. Uzun süre solunum cihazında kalmıştı. Belki tümörü ameliyatla almayı deneyebiliriz dedik ama hem tümörün lokasyonu hem de büyüklüğü buna izin vermedi. Bu dönemde tümörü kontrol altında tutmak için embolizasyon yöntemi, girişimsel radyoloji tarafından bu yaş ve büyüklükte bir çocuğa ilk defa uygulandı. Bu uygulama ve devam eden kemoterapiler sonunda tümör mucizevi bir şekilde küçüldü ve hastamız solunum cihazından çıkmayı başardı.

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‘ÇOK RİSKLİ VAKAYDI’

Bunun üzerine karaciğer nakli olasılığını tekrar değerlendirip transplantasyon listesine koymaya karar verdik. Oldukça küçük olan çocuğun çok fazla tıbbi problemi olması sebebiyle hem teknik hem de genel riskler anlamında çok zor bir vakaydı. Donör karaciğeri de çocuk olmasına rağmen bir kısmını çıkarıp hacmini küçülterek bu nakli yaptık. Ameliyat sonrası da oldukça zor bir dönemdi. Beş ay daha kemoterapilerine devam ettikten sonra Noah’ı tam iyileşmiş olarak taburcu ettik.”

BU EKİP OĞLUMUN HAYATINI KURTARDI

Noah’ın taburcu olduğu gün ABD medyasına konuşan annesi Michelle Langlois, hastane ekibinin uzmanlığı sayesinde 2 yaşındaki çocuğunun kanserden kurtulduğunu ve artık hayatının bir sonraki bölümüne hazır olduğunu belirterek, “Mucizelere inanmayı öğrendim. Oğlum doğduğu günden itibaren üst üste mucizeler yaşadık. Tüm ekibe müteşekkirim” dedi.