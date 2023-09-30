ABD’de bütçe krizi: Devlet kapanabilir

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Senato, kısa vadeli bir bütçe uzatması için iki partili bir öneriyi geçirmeye çalışıyordu ancak Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerin çoğu, bu öneriye baştan karşı çıktı. Temsilciler Meclisi’ndeki önerinin geçmesi için ise halihazırda yeterli oy olmadığı biliniyor. Bir uzlaşı sağlanamazsa devlet federal bütçenin tükenmesiyle 30 Eylül gecesi kapanacak.

MİLYONLAR ETKİLENECEK

Bu durumda hayati görevlerde bulunan kolluk kuvvetleri personeli gibi çalışanlar hariç milyonlarca memur ve sözleşmeli işçiyi finansal açıdan zorlu bir süreç bekliyor. Bir tahmine göre kapanma sırasında 2,1 milyon sivil federal çalışanın maaşları ödenemeyecek ancak kapanma sona erdiğinde gecikmiş halde maaşlarını alabilecekler. Yaklaşık 4 milyon federal sözleşmeli işçi için ise geriye yönelik maaşlarını da alamayacak.

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EKONOMİYE ETKİSİ BÜYÜK

Hafta içinde Goldman Sachs’in yaptığı tahmine göre devletin kapanma ihtimali yüzde 90’ın üzerine çıkarken, kapanmanın üç haftadan fazla sürebileceği de öngörülüyor. Kapanmanın devam ettiği her hafta için ABD’nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYİH) yüzde 0,2 puanlık negatif etkiye maruz kalacağı da bildirildi. ABD’de devlet en son 2018 yılında Donald Trump yönetimi sırasında kapanmış ve kapanma 35 gün sürmüştü.