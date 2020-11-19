Abdal Neşet’ten Sipsici Halime’ye ülkemizin 45 hazinesi

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Bakan Mehmet Ersoy’un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede, “Türkiye genelinde kaç kişiye ‘Yaşayan İnsan Hazinesi Kartı’ verilmiştir?” sorusunu yöneltti. Bakan Ersoy önergeye verdiği yanıtta, Yaşayan İnsan Hâzinesi Türkiye Ulusal Envanteri’ne 45 kaydın yapıldığını belirtti. Ersoy’un paylaştığı ve 10 kişinin hayatını kaybettiğinin görüldüğü listedeki isimler şöyle:

ABDAL DA VAR KİSPET USTASI DA

“Tacettin Diker (1923-2014) (Karagöz Ustası), Orhan Kurt (1930-2017) (Karagöz Ustası), Metin Özlen (Karagöz Ustası), Hayri Dev (1933-2018) (Çam Düdüğü Yapım ve İcracısı), Şeref Taşlıova (1938-2014) (Aşıklık Geleneği), Sıtkı Olçar (1948-2010) (Çini Ustası), Mehmet Gırgıç (Keçe Ustası), Bekir Tekeli (1932-2013) (Bağlama Yapımcısı ve Ustası), Uğur Derman (Klasik Kitap Sanatları), Hasan Çelebi (Hüsn-i Hat Sanatçısı), Neşet Ertaş (1938-2012) (Abdallık Geleneği - Halk Ozan - Mahalli Sanatçı), Mehmet Gürsoy (Çini Sanatçısı), Fuat Başar (Ebru Sanatçısı), Veli Aykut (Zakirlik), Emine Karadayı (Dokumacı ve Doğal Boyamacılık Ustası), Yaşar Güç (Dilli Dilsiz Kaval Yapımcısı ve İcracısı), Tahsin Kalender (Ahlat Taş Ustası), İrfan Şahin (Kispet Ustası), Cemil Kızılkaya (Ahşap Baskı - Yazma Ustası), Mahmut Sur (Nazar Boncuğu Ustası), Celal Yılmaz (Mersiye Geleneği), Mehmet Acet (Zakirlik), Cahide Keskiner (1931-2018) (Minyatür), İslam Seçen (1936-2019) (Klasik Kitap Sanatçısı), Salih Balakbalar (Sedef Kakma Sanatı), Muammer Semih İrteş (Kalemişi), Ahmet Yaşar Kocataş (Keçecilik), İsmail Nar (Aşıklık), Osman Efendioğlu (Atma Türkü G), Macahel Yaşlılar Korosu (Çok Sesli Şarkı Söyleme Geleneği), Ümmü Balyemez (1941-2018) (Eşme Kilimi), Adem Göçer (Abdallık Geleneği, davul yapımı ve icracılığı), Orhun Güven (Bitki Yetiştirme ve Ağaç Aşılama), Fidan Atmaca (Damal Bebek Yapımı), Subhi Hindi Yerli (Telkari Gümüş İşlemeciliği), Ahmet Hikmet Barutçugil (Ebru), Ali Rıza Ezgi (Aşıklık Geleneği), Halime Özke (Sipsi Yapımı ve İcracılığı), Hasan Sancak (Kemençe Yapım Ustalığı), Hamza Üstünkaya (Çini Sanatı), Mehmet Bedel (Sipsi, çifte sipsi, çığırtma yapımcılığı ve icrası), Maksut Koca (Aşıklık Geleneği), Mahmut Efeoğlu (Bakırcılık - Cami Minaresi Alem Ustalığı), İsmail Botun (Çanakkale Seramiği Ustası), Hasan Büyükaşık (İpek Böcekçiliği ve Dokumacılığı).