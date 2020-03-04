Abdal ne demek? Abdal nedir? Abdal Tdk kelime anlamı

Abdal, Türk tasavvufunda maneviyatı ile ön plana çıkan kişileri tasvir etmek amacıyla kullanılan bir unvandır. Bu kelime Türk tasavvufu dışında, İslam öncesi dönemlerdeki Şamanizm inancı kavramlarında da yer almaktadır. Eskiden Kök Tengri (yaratıcı) ile iletişim kuranlara “kam” denilmiştir. Bu kavram zamanla yerini abdal olarak değiştirmiştir.

Abdal Nedir?

İslam dini öğretisinde abdal kelimesi bazı mezheplerde kullanılmakta, bazı mezheplerde ise kullanılmamaktadır. Abdal olarak nitelendirilen kimse, dünya işlerini tamamen bırakmış ve Allah’a yönelmiştir. Bu mertebeye erişen kimseler gerçeğin ve doğrunun izinden şaşmamaktadır.

Toplumsal olarak zayıf görülen, eziyet gören ve zulme maruz kalan edilen kimselere de Abdal tarafından yardım eli uzatılmaktadır. Ayrıca abdalların göçebe bir yaşam tarzı benimsediği görülmektedir. Selçuklu ve Osmanlı döneminde yaşayan çok sayıda abdal kayıtlarda yer almaktadır.

Abdal TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu sözlüğü incelendiğinde abdal kelimesi için toplamda altı farklı açıklamaya yer verildiği görülmektedir. Kelime ile ilgili sözlükte yer alan tüm açıklamalar aşağıda listelenmiştir.

- Gezgin, derviş.

-Kıyafeti perişan ve dilenci kılıklı kişi.

- Safeviler döneminde İran sınırlarında yaşayan bir Türk oymağı.

- Anadolu’da yaşamış olan bazı oymaklara verilen isim.

- Tasavvufta manevi olarak üst bir derece.