ABD ‘Yıldız Avcısı’nı iade etmedi

Haberin Devamı

New York İkinci Temyiz Mahkemesi’nin aldığı kararın gerekçesi ise Türkiye’nin, Anadolu kökenli mermer heykelciğin çalındığını bildirmek için çok uzun süre beklemesi olarak gösterilirken antik buluntunun milyarder işinsanı Michael Steinhardt’tan geri alınamayacağı ifade edildi.

14.5 MİLYON DOLARA SATILDI

Türkiye’nin topraklarından yasadışı şekilde çıkarılmış olabileceğini bilmesi için nedenleri olduğu, satışa çıkarılıncaya kadar dava açmadığı için haklarını kullanmadığı belirtildi. Türkiye’den kaçırılan tarihi eser, New York’ta 2017’de Christie’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada yaklaşık 14.5 milyon dolara satılmış, fakat alıcı son anda kararından vazgeçmişti.