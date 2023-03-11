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ABD ‘Yıldız Avcısı’nı iade etmedi

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#ABD#Yıldız Avcısı#İade
ABD ‘Yıldız Avcısı’nı iade etmedi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 07:00

Türkiye’den çalınarak ABD’ye getirilen ve müzayede evi Christies’de sergilenen 6 bin yıllık Guennol (Yıldız Avcısı) idolünü Türkiye’ye iadesi talebi reddedildi.

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New York İkinci Temyiz Mahkemesi’nin aldığı kararın gerekçesi ise Türkiye’nin, Anadolu kökenli mermer heykelciğin çalındığını bildirmek için çok uzun süre beklemesi olarak gösterilirken antik buluntunun milyarder işinsanı Michael Steinhardt’tan geri alınamayacağı ifade edildi.

14.5 MİLYON DOLARA SATILDI

Türkiye’nin topraklarından yasadışı şekilde çıkarılmış olabileceğini bilmesi için nedenleri olduğu, satışa çıkarılıncaya kadar dava açmadığı için haklarını kullanmadığı belirtildi. Türkiye’den kaçırılan tarihi eser, New York’ta 2017’de Christie’s Müzayede Evi tarafından düzenlenen açık artırmada yaklaşık 14.5 milyon dolara satılmış, fakat alıcı son anda kararından vazgeçmişti.

 

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#ABD#Yıldız Avcısı#İade

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