DHA
Son Güncelleme:
ABD ve Türkiye'den Kabil havaalanı görüşmesi
Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki Hamid Karzai U/A Havaalanı’nın işletilmesi konusunu ele almak için Türk ve ABD heyetlerinin bir araya geldiğini, görüşmelerin sürmesi noktasında uzlaşma sağlandığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Türk ve ABD heyetleri Millî Savunma Bakanlığında bir araya gelmiştir. Görüşmelerde, NATO Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra Hamid Karzai U/A Havaalanı’nın işletilmesi konusunda iş birliği alanları görüşülmüştür. Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaşmıştır.