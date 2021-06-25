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Gündem
DHA
Haber Giriş: 25.06.2021 - 23:06 | Son Güncelleme:

ABD ve Türkiye'den Kabil havaalanı görüşmesi

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ABD ve Türkiye'den Kabil havaalanı görüşmesi

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'daki Hamid Karzai U/A Havaalanı’nın işletilmesi konusunu ele almak için Türk ve ABD heyetlerinin bir araya geldiğini, görüşmelerin sürmesi noktasında uzlaşma sağlandığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk ve ABD heyetleri Millî Savunma Bakanlığında bir araya gelmiştir. Görüşmelerde, NATO Kararlı Destek Misyonunun bitmesinden sonra Hamid Karzai U/A Havaalanı’nın işletilmesi konusunda iş birliği alanları görüşülmüştür. Görüşmelere devam edilmesi konusunda taraflar uzlaşmıştır.

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