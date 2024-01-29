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ABD, Türkiye'ye F-16 sözünü tutacak mı? Son kulis bilgilerini Dicle Canova aktardı

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#ABD#NATO#F16
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2024 16:45

Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye, F-16 konusunda anlaştı.. Peki, F-16'lar ne zaman gelecek? Türkiye'ye verilen sözler ne zaman tutulacak? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, sürece dair elde ettiği özel bilgileri canlı yayında paylaştı.

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İşte Dicle Canova'nın açıklamaları:

15 günlük süreç cuma gece yarısı itibariyle başladı, itiraz beklemiyoruz. Sonrasında F-16 üreten firma ile anlaşma yapılacak. Takvimlendirmenin nasıl olacağı da bu anlaşmada yer alacak. Türkiye bu talebi ilk yaptığında üretici firmanın süreç sonuçlandıktan sonra üretim için 5 yıl gibi bir süre verdiği belirtiliyor. Şimdi takvimin de buna göre çıkması bekleniyor. Yani Kongre'den itiraz gelmez ve satış kararı çıkarsa, 2024 yılında üretici firma ile anlaşmanın imzalanması ile birlikte 2029'a ilk uçakların teslim edilmesini bekleyebiliriz. Zaman, üretici firmanın üretim kapasitesi ve sırada bekleyen taleplerin durumuna bağlı olarak gelişecek ama net takvimi o anlaşmada göreceğiz.

ABD, Türkiyeye F-16 sözünü tutacak mı Son kulis bilgilerini Dicle Canova aktardı

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Modernizasyon kitleri için de bir süre gerekecek. Bu kitler bir paket halinde. İçinde alt sistemler var elektronik aksam gibi. Onların da ABD'de üretilmesi gerekiyor. Onun için de bir süreç olacaktır. Önce kitler orada üretilecek, sonra Türkiye'ye gelecek. F-16'ların burada modernize edilmesi ve 2025 yılı itibariyle başlanması hesaplanıyor. 2025'de başlayıp, izleyen yıllarda devam edecek bir süreç olacak bu da.

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#ABD#NATO#F16

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