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ABD Temsilciler Meclisi'nde "ciddi ulusal güvenlik tehdidi" uyarısı

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#ABD#Kongre#Jake Sullivan
ABD Temsilciler Meclisinde ciddi ulusal güvenlik tehdidi uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 00:18

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, komitenin "ciddi ulusal güvenlik tehdidi" hakkındaki bilgileri tüm Kongre üyelerine sunduğunu açıkladı.

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ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, ulusal güvenlik tehdidi uyarısında bulundu. Turner yaptığı açıklamada, komitenin "ciddi ulusal güvenlik tehdidi" hakkındaki bilgileri tüm Kongre üyelerine sunduğunu belirterek, "Kongre, yönetim ve müttefiklerimizin bu tehdide yanıt vermek için gerekli eylemleri açıkça tartışabilmeleri için Başkan Biden'dan bu tehditle ilgili tüm bilgilerin gizliliğini kaldırmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Turner, söz konusu tehdit hakkında daha fazla bilgi vermedi.

 

"GÖRÜŞMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, da Turner gibi tehdit konusunda ayrıntı vermezken, "Bugün daha fazla bir şey söyleyecek durumda değilim. Dediğim gibi, (Turner) ile görüşmeyi dört gözle bekliyorum ve açıkçası nasıl ilerleyeceğimizi belirleyeceğiz, ancak bugün burada kürsüde dururken daha fazla bir şey paylaşamam” dedi.

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#ABD#Kongre#Jake Sullivan

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