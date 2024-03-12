ABD ile F-35 konusunda son durum: Gündem projeye dönülmesi değil ödenen paranın iadesi

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Benim edindiğim bilgilere göre Türkiye açısından F-35 konusunda yeniden masaya dönmek ve satın almak amaçlı gündeme getirilmiyor. Söylenen şu; konuşulan karşılıklı mesele f-35 programından çıktıktan sonra Türkiye daha önce ödediği paranın bir şekilde iade edilmesi. Bu rakam da 1.4 milyar dolar. Türkiye’nin F-35 programındayken ödediği miktar bu. Esas mesele bu paranın ne şekilde iade edileceği. Bu teknik bir konu. Bu nasıl ilerler ilerleyen süreçlerde göreceğiz.

'ÖNCELİĞİMİZ TERÖRE VERİLEN DESTEĞİN SONLANDIRILMASI'

Mevcutta bazı ABD yetkililer tarafından verilen F-35’e dönüş mesajları nasıl okunuyor diye biraz nabız tuttum. Diplomatik kaynaklar diyor ki; ilişkiler daha iyi nasıl olur sorusuna bunun üzerine bir yanıt aranıyorsa bizim için önceliğimiz teröre verilen desteğin sonlandırılması. Yani ABD’nin PYD ile ilişkisini kesmesi, FETÖ konusunda Türkiye’nin beklentilerini karşılaması. F-35 konusunda stratejik açıdan bir kabiliyete de sahip olmak isteriz diyor kaynaklar. Eğer karşılığında bazı şartlar varsa ve olduğu anlaşılıyor. Kast edilenS-400 meselesi. Stratejik açıdan bir yeteneğin kaybedilmesi karşılığında F-35’e dönülmesi söz konusu ise bu konuda bir maliyet analizi yapılması gerekir deniliyor. Günün sonunda esas amaç Türkiye’nin savunmasıdır. Bir yeteneğin kaybedilmesi karşılığında F-35’e dönülecekse aslında S-400 meselesi. Halen ABD bu programa dönmek isterseniz şartımız s-400 ifadesini kullanıyor.