ABD hayaliyle dolandırılmayın! Green Card başvurularında akılalmaz dolandırıcılık

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Green Card ile Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz ikamet hakkı ve çalışma iznine sahip olmak isteyenlerin katıldığı Green Card başvurularında bu yıl pasaport koşulu yer almıyor.

ABD vatandaşlığının yolunu açan Green Card dolandırıcıların da yeni hedefi oldu. Ücretsiz bir şekilde başvuru yapılabilirken kurbanlarını arayan dolandırıcılar ise hem çekiliş hem başvuru için vatandaşlardan para talep ediyorlar.



Sahte Green Card başvuru ilanları çok sayıda kişiyi mağdur etti. Çekişte ayrıcalık vadeden ilanlar sosyal medya ilanlarında paylaşılıyor. Böylelikle para toplayan dolandırıcılar kişisel bilgileri de ele geçiriyor. 8 Kasım tarihine kadar başvurular devam edecek. Başvurular dvprogram.state.gov adresinden yapılabiliyor.



