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ABD hayaliyle dolandırılmayın! Green Card başvurularında akılalmaz dolandırıcılık

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#Green Card#ABD#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 09:35

Green Card başvuruları devam ediyor. ABD'de süresiz ikamet hakkı ve çalışma iznine sahip olmak isteyenlerin katıldığı Green Card başvuruları dolandırıcıların da hedefi oldu. Çekilişe katılmak ücretsiz ancak kurbanlarını arayan dolandırıcılar vatandaşları tuzağa düşürebiliyor. Ayrıntılar İbrahim Konar ve Yusuf Ağbaba’nın özel haberinde…

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Green Card ile Amerika Birleşik Devletleri'nde süresiz ikamet hakkı ve çalışma iznine sahip olmak isteyenlerin katıldığı Green Card başvurularında bu yıl pasaport koşulu yer almıyor.

ABD vatandaşlığının yolunu açan Green Card dolandırıcıların da yeni hedefi oldu. Ücretsiz bir şekilde başvuru yapılabilirken kurbanlarını arayan dolandırıcılar ise hem çekiliş hem başvuru için vatandaşlardan para talep ediyorlar.

ABD hayaliyle dolandırılmayın Green Card başvurularında akılalmaz dolandırıcılık



KİŞİSEL BİLGİLERİ ELE GEÇİRİYORLAR

Sahte Green Card başvuru ilanları çok sayıda kişiyi mağdur etti. Çekişte ayrıcalık vadeden ilanlar sosyal medya ilanlarında paylaşılıyor. Böylelikle para toplayan dolandırıcılar kişisel bilgileri de ele geçiriyor. 8 Kasım tarihine kadar başvurular devam edecek. Başvurular dvprogram.state.gov adresinden yapılabiliyor.

ABD hayaliyle dolandırılmayın Green Card başvurularında akılalmaz dolandırıcılık

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