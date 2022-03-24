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ABD Elçisi ve eşi Arizona’yı yılkı atlarıyla yaşıyor

#Jeffry Flake#Cherly Flake#ABD
ABD Elçisi ve eşi Arizona’yı yılkı atlarıyla yaşıyor

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake’in eşi Cheryl Flake, yaşadığı rezidansın boş duvarlarını Türk fotoğrafçı Cuma Çevik’in 21 fotoğrafıyla süsledi. Chreyl Flake, yılkı atlarının yer aldığı fotoğraflardan çok etkilendiğini söyledi ve “Koşan atlar ve gün batımı bize doğup büyüdüğümüz Arizona’yı hatırlattı” dedi.

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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Rezidansı’nın duvarlarına Türkiye’den manzaralar asıldı. Yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake’in eşi Cheryl Flake, internette karşılaştığı karelerden etkilenerek rezidansa Cuma Çevik’in fotoğraflarını astırdı. Çevik’in fotoğrafları yabancı misyon temsilcileri ve Türkiye’den önemli isimlerin katıldığı bir resepsiyonla tanıtıldı. Flake çifti, rezidanstaki fotoğrafları Cuma Çevik ve eşi Merve Çevik ile birlikte gezdi. Cuma Çevik, Flake çiftine fotoğrafların hikâyesini detayları ile anlattı.

ABD Elçisi ve eşi Arizona’yı yılkı atlarıyla yaşıyor


BİZE HİTAP ETTİ

“Çevik’in koşan atları ve gün batımını gösteren eserleri bize doğup büyüdüğümüz Arizona’yı hatırlattı” diyen Cheryl Flake şunları söyledi:

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“ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘Büyükelçiliklerde Sanat’ programı kapsamında, büyükelçiliklerde sanat eserlerini sergileyebiliyoruz. Bu sanat eserlerinin rezidanslara getirilmesi uzun süre alabiliyor. Biz de eserleri beklerken manzara fotoğrafları çeken bir Türk fotoğraf sanatçısı arayışına girdik. Cuma Çevik’in ismiyle karşılaştık. Fotoğrafları bize hitap etti. Rezidansta kullanıp kullanamayacağımızı sorduk. O da büyük nezaketle kabul etti. Düzenlediğimiz etkinlikle onun etkileyici yeteneğini paylaşmak istedik.”

2019 yılından bu yana Londra’da yaşayan Cuma Çevik ise “Şaşırdım, sürpriz oldu. Kendilerine 50 fotoğraf gönderdim, 21 fotoğrafı seçip baskılarını aldılar. Benim için güzel bir duygu”dedi.

ABD Elçisi ve eşi Arizona’yı yılkı atlarıyla yaşıyor

‘Şansım Bolu’nun doğası’

Cuma Çevik, fotoğrafa olan ilgisini anlatırken “Sosyal bilgiler öğretmeniyim ama resme meraklıydım. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi’nde okurken fotoğrafı keşfettim. Çoğu yabancı fotoğraf sanatçıların atölyelerine, online derslerine katıldım. Mezun olduğumda hayat yolu olarak fotoğrafı seçtim. Bolu manzarasıyla, doğasıyla, gölleriyle benim için bir şans oldu” dedi. Çevik, Büyükelçinin eşi Cheryl Flake’e başta Kapadokya ve Adana olmak üzere Türkiye’de görülmesi gereken yerler hakkında bilgi verdiğini de söyledi.

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ABD Elçisi ve eşi Arizona’yı yılkı atlarıyla yaşıyor

KAPADOKYA’DAN TAZI KANYONU’NA

ABD Büyükelçilik konutunun duvarlarını Artvin Şavşat’taki Karagöl’den Murgul’daki Delikkaya Şelalesi’ne, Rize’deki Avusor, Pokut ve Sal yaylalarından Antalya’daki Tazı Kanyonu’na, Muğla Fethiye’deki Kelebekler Vadisi’nden Kayseri’deki yılkı atlarına, Nevşehir’deki Kapadokya ve Göreme’den Isparta’daki lavanta bahçelerine fotoğrafçı Cuma Çevik’in Türkiye’den manzara fotoğrafları süslüyor.

 

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#Jeffry Flake#Cherly Flake#ABD

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