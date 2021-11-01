ABD donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Alınan bilgiye göre, LCC-20 borda numaralı "USS Mount Whitney" adlı amfibi komuta kontrol gemisi, Ege Denizi yönünden gelip Çanakkale Boğazı'na girdi.
Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen geminin geçişine güvenlik amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri botlarla eşlik etti.
Boyu 189 metre, ağırlığı 18 bin 400 groston olan geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
Gizem çözüldü! Alec Baldwin olayında itiraflar peş peşe geldi
O olmasaydı bugün hiçbirimiz hayatta olmayabilirdik... Huzurlarınızda 'ölümsüz' kadın
Cristiano Ronaldo, Ariana Grande'yi geçti, o listede de zirveye yaklaştı! Paylaşımı milyonlarca beğeni aldı
Yonca Evcimik: Süleyman Bey 45 dakika nikahı bekledi
Dar gelirliye destek hamlesi