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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İstanbul'da

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#ABD#Antony Blinken#Hakan Fidan
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2024 19:22

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İstanbul'a geldi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve beraberindekileri taşıyan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait özel uçak, saat 19.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

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Blinken'ı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz karşıladı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME

Blinken'ın Türkiye'deki temasları kapsamında yarın İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Türkiye ziyaretinin ardından Blinken'ın sırasıyla Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

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#ABD#Antony Blinken#Hakan Fidan

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