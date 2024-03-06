Abbas’la Gazze zirvesi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Abbas’ı Beştepe’de ağırladı. Ramazan ayı öncesi ateşkesin sağlanmasına dönük çabaların yoğunlaştığı dönemde gerçekleşen görüşmelerde, kalıcı ve muhtemel ateşkes sonrası atılacak adımlar ile Türkiye’nin Gazze’ye yönelik yardımlarını görüştü.

GÜÇLÜ DESTEK

Hürriyet’in edindiği bilgilere göre, Abbas’a, Ankara ziyaretinde Filistin davasına Türkiye’nin verdiği destek bir kere daha en üst düzeyden vurgulandı. Akan kanın durdurulmasına yönelik ortak çabalar hakkında gerekli istişare ve eşgüdüm ele alındı.

BARBARLIK

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısında gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Türkiye ve Türk milleti Filistin davasına her zaman destek vermiş, Filistin’in gönlümüzde müstesna bir yeri olmuştur. İsrail, Gazze halkını sadece açlık ve susuzlukla değil, aynı zamanda masum insanların tepelerine bomba yağdırarak da vahşice katlediyor. Tam 151 gündür son asrın en büyük barbarlıklarından birine şahit oluyoruz. Batılı güçlerin de sınırsız desteğiyle Netanyahu ve gözü dönmüş yönetimi, Filistin halkına yönelik apaçık bir soykırım uygulamaktadır. İsrail’in bu şımarıklığının ve hukuk tanımaz tavrının en büyük sebebi Batılı güçlerin Holokos’daki günahlarından dolayı İsrail’e verdikleri destektir.

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BARIŞA İHTİYAÇ VAR

İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmadığı takdirde Orta Doğu’da barışın olamayacağı artık iyice anlaşılmıştır. Kalıcı barışın tek yolu ise 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz Filistin Devleti’nin tesisidir. Adil bir barışa ihtiyaç duyulduğu apaçık ortadadır. Ramazan ayı bağlamında provokasyonların önlenmesi gereğine ilişkin mesajlarımızı ilgili yerlere iletiyoruz. Radikal İsrailli siyasetçilerin, Müslümanların Harem-i Şerif’e girişinin kısıtlanması yönündeki talepleri tam anlamıyla bir hezeyandır. Böyle bir adım atılmasının sonuçları şüphesiz çok ağır olacaktır.”

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Filistin Devlet Başkanı Abbas da konuşmasında uluslararası koruma için çabaların güçlendirilmesi gerektiğini belirterek Türkiye’ye verdiği destek için müteşekkir olduklarını söyledi.