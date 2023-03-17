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ABB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti

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#İYİ Parti#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Adnan Beker
ABB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 11:29

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Beker, istifasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi önüne toplananlar tarafından alkışlarla uğurlandı. 2019 yerel seçimleri ile Ankara Meclisi'nde İYİ Parti adına çalışmalarını sürdüren Beker yaptığı açıklamada “4 yıllık İYİ Parti Grup Başkanvekilliğinden ve Meclis Üyeliğinden bugün itibarıyla istifa ettim. Allah nasip ederse milletvekili adayıyız” dedi.

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Meclis önünde yaptığı konuşmada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür eden Beker, şunları söyledi:

 "Bu 4 yıllık süre içinde, başta sayın genel başkanım olmak üzere, Mansur Yavaş’a, bize destek veren, bize oy veren Ankaralılara teşekkür ediyorum. Biz bu 4 yıl içinde inanıyorum ki onlara layık hizmetler yaptık. Yani 200 binden fazla insanla görüştük. Bütün ilçelerimizi gezdik. Bugün çıktığımız yolda, Rabbim hayırlara vesile etsin diyoruz."

ABB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti

 "DEPREMİ SİYASET ÜSTÜ GÖRÜYORUZ"

 Deprem bölgesindeki vatandaşların durumunun siyaset üstü olduğunu belirten Beker, “Rabbim bir daha depremdir, sel felaketleri inşallah göstermesin. Şu an felaketlerden dolayı ülkemizin durumunu biliyorsunuz. Biz de hep beraber bu deprem bölgelerine yardım etmek için, hizmet etmek için şu an siyasetten daha üstte olan bir olayımız var. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımız, en önemlisi o” diye konuştu.

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ABB Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti

 "HALKIN VEKİLİ OLMAK İSTİYORUZ"

 Aday adaylığı başvurusunu yapan Beker, "Tek isteğimiz halkın vekili olmak. Milletvekili adayıyız Ankara’ya hizmet etmek için, tek düşüncemiz o, halkımızın içine gitmek, halkımızla buluşmak, onların sorunlarını dinlemek, onların vekili olmak. Halkın vekili olmak, tek istediğimiz halkın vekili olmak, halk da bunu istiyor. Halkın vekili olmasını istiyor” ifadelerini kullandı.

 ADNAN BEKER KİMDİR?

 ADNAN BEKER, 1964 yılında Ankara’da doğdu. Aslen Yozgatlı olan Beker, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 30 yıldır Ankara’da petrol, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren İş adamı Adnan Beker, TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Ankara Ticaret Odası Meclis Üyesi’dir. Beker, 2019 seçimlerinde seçildiği Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde (ABB) İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak görev yaptı.

 

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#İYİ Parti#Ankara Büyükşehir Belediyesi#Adnan Beker

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