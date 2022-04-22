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AB Komisyonu’ndan ‘SIFIR ATIK’ övgüsü

#Sıfır Atık#Emine Erdoğan#Murat Kurum
AB Komisyonu’ndan ‘SIFIR ATIK’ övgüsü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, AB Yüksek Düzeyli İklim Değişikliği Toplantısı için Türkiye’de bulunan AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile Beştepe’de bir araya geldi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da bulunduğu görüşmede Emine Erdoğan, uluslararası işbirliklerinin önemine dikkati çekti. Timmermans ise Emine Erdoğan’ın çevre ve sıfır atık konusundaki liderliğini hayranlıkla izlediklerini söyledi. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı imzalamasını da tarihi bir karar olarak niteledi. Timmermans, görüşmenin ardından sosyal medyadan paylaştığı mesajda, “Sıfır atık konusundaki çalışmalarının gerçek bir çevre şampiyonu yaptığı ve Türkiye’nin iklim tutkusuna öncülük eden First Lady Emine Erdoğan ile harika bir sohbet. Tekstil ve akıllı tarımdan kaynaklanan mikroplastikleri azaltmak için Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin önemini tartıştık” dedi.

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#Sıfır Atık#Emine Erdoğan#Murat Kurum

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