AB Komisyonu’ndan ‘SIFIR ATIK’ övgüsü

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da bulunduğu görüşmede Emine Erdoğan, uluslararası işbirliklerinin önemine dikkati çekti. Timmermans ise Emine Erdoğan’ın çevre ve sıfır atık konusundaki liderliğini hayranlıkla izlediklerini söyledi. Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı imzalamasını da tarihi bir karar olarak niteledi. Timmermans, görüşmenin ardından sosyal medyadan paylaştığı mesajda, “Sıfır atık konusundaki çalışmalarının gerçek bir çevre şampiyonu yaptığı ve Türkiye’nin iklim tutkusuna öncülük eden First Lady Emine Erdoğan ile harika bir sohbet. Tekstil ve akıllı tarımdan kaynaklanan mikroplastikleri azaltmak için Türkiye ve AB arasındaki işbirliğinin önemini tartıştık” dedi.