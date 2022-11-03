AB heyetinin kuş gözlemi

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AB büyükelçileri ile Samsun'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Meyer-Landrut, şunları söyledi: "Biyoçeşitliliği korumanın önemini vurgulamak için de buradayız. Biliyorsunuz, dünyada nesli tehlike altında olan veya nesli tükenmekte olan türler var. Dolayısıyla iklim değişikliği etkilerini engellemek ve biyoçeşitliliği korumak bizim açımızdan çok önemli. Sürdürülebilir farkındalığın da tam merkezinde yer alıyor. Burada örneğin göçmen kuşları gördüğümüzde de öğrendik ki Avrupa'dan gelen, Avrupa'ya giden veya aynı şekilde Asya'ya gidip gelen kuşlar var.

15 MİLYON EURO DESTEK

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Dolayısıyla burada tüm ülkelerin ortak çabası gerekiyor. Ülkeler birlikte çalışmak durumundalar. Avrupa Birliği 2002'den bu yana biyoçeşitliliğin korunabilmesi için 15 milyon Euro destekte bulundu ve bu desteğini de sürdürecek. Çünkü burası bizim ortak doğamız ve coğrafyamız. Ve bu desteklerin ne kadar yerinde olduğunu görmekten de mutluluk duyuyorum. Bu ortak çalışmalardan dolayı Türkiye'deki emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum."