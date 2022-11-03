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AB heyetinin kuş gözlemi

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Birliği#Türkiye#Kuş
AB heyetinin kuş gözlemi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 07:00

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki AB heyeti, önceki gün gerçekleştirilen Samsun- Sivas- Kalın Demiryolu ziyaretinin ardından dün de Bafra ilçesinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni inceledi. Yetkililerden bilgi alan heyet, Kuş Cenneti'nin tüm dünya ülkeleri için ortak değer olduğunu vurguladı.

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AB büyükelçileri ile Samsun'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Meyer-Landrut, şunları söyledi: "Biyoçeşitliliği korumanın önemini vurgulamak için de buradayız. Biliyorsunuz, dünyada nesli tehlike altında olan veya nesli tükenmekte olan türler var. Dolayısıyla iklim değişikliği etkilerini engellemek ve biyoçeşitliliği korumak bizim açımızdan çok önemli. Sürdürülebilir farkındalığın da tam merkezinde yer alıyor. Burada örneğin göçmen kuşları gördüğümüzde de öğrendik ki Avrupa'dan gelen, Avrupa'ya giden veya aynı şekilde Asya'ya gidip gelen kuşlar var.

AB heyetinin kuş gözlemi

15 MİLYON EURO DESTEK

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Dolayısıyla burada tüm ülkelerin ortak çabası gerekiyor. Ülkeler birlikte çalışmak durumundalar. Avrupa Birliği 2002'den bu yana biyoçeşitliliğin korunabilmesi için 15 milyon Euro destekte bulundu ve bu desteğini de sürdürecek. Çünkü burası bizim ortak doğamız ve coğrafyamız. Ve bu desteklerin ne kadar yerinde olduğunu görmekten de mutluluk duyuyorum. Bu ortak çalışmalardan dolayı Türkiye'deki emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum."

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#Avrupa Birliği#Türkiye#Kuş

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