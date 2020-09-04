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Haber Giriş: 04.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

AA muhabirleri için Atina’ya Altun’dan uyarı

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AA muhabirleri için Atina’ya Altun’dan uyarı
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Meis Adası’na haber için giden Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin pasaport bilgilerinin paylaşılarak hedef gösterilmesi nedeniyle Yunanistan’ı uyardı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı Türkçe ve İngilizce paylaşımda, AA muhabirlerini hedef gösteren siteye ve Yunanistan’a şu mesajla seslendi: “Meis’te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz. Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye’de, Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken, bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür. Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir."

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