A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 çalışma saatleri

A101’in kaçta açıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri değiştirildi. A101 market hafta içi saat 10:00’da açılıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketleri hafta içi saat 10:00’da açılıyor ve saat 20:00’ye kadar hizmet veriyor.

Hafta sonu ise 10:00’da açılan marketler saat 17:00’de kapanıyorlar.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.