984. hafta Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 22 Nisan 2020 Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ilan edildi

2020 Nisan ayının dördüncü Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Saat 21.15'te başlayan canlı Şans Topu çekilişi sonrası zengin olma umuduyla kuponlarını hazırlayan vatandaşlar 22 Nisan Şans Topu sonuçlarını araştırmaya başladı. 984. hafta Şans Topu sorgulama ekranı üzerinden Şans Topu kuponları sorgulanabilecek. 5+1 büyük ikramiyeye kavuştuğu oyunda geçen hafta ikramiye üçe bölünmüştü. Gözler şimdi 984. hafta Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralarda. İşte, MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve Şans Topu sorgulama sayfası.

22 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI

22 Nisan Çarşamba akşamı düzenlenen çekiliş sonrası Şans Topu sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları belli oldu. İşte, 22 Nisan Şans Topu çekilişinde bu hafta çıkan şanslı numaralar;

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde ne olmuştu?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 19 kişi 3 bin 430 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 286 kişi 304 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 278 kişi 47 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 147 kişi 18 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 64 bin 110 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 59 bin 240 kişi 4 lira 75'er kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 30 kişi 3 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Giresun'un Merkez, Mersin'in Yenişehir ve Batman'ın Merkez ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Şans Topu kuponları nasıl hazırlanır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.