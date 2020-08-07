91 Trafik Cezası nedir? Madde 91 Trafik Cezası ne kadar? Ceza puanı kaçtır? (2020)
Trafikte sürücülerin ve yayaların emniyetini sağlamak için trafik kanunları gereği kurallar konulmuştur. Bu kurallar kazaların olmaması veya en aza indirgenmesi için oldukça önemlidir. Trafik kurallarına uymayan kişilere Türk Trafik Kanunları gereğince yaptığın uygulanmaktadır. Bu yaptırım kuralın ihlaline göre değişiklik göstermektedir. Yaptırım olarak hapis cezası ve para cezası da verilmektedir. Önemli maddelerden biri olan 91 trafik maddesi bu yazıda açıklanmaktadır. 91 trafik cezası ne kadar? 91 trafik cezası ehliyete kaç puan olarak eklenir? 91 trafik cezası indirimli ödenebilir mi? 91 trafik cezası ödeme işlemi nasıl olmalıdır? İşte, tüm detaylar.
91 trafik maddesi, zorunlu olan mali sorumluluk sigortasının yaptırmamanın yasak olduğunu anlatır.
91 Trafik Cezası Ne Kadardır?
Zorunlu mali Sigorta yaptırmamanın bedeli 182 TL'dir.
91 Trafik Cezası Ehliyete Kaç Puan Olarak Yansır?
91 trafik maddesinde uymayan kişilere para cezası verilir. Fakat bu cezada ehliyete puan yansımaz.
91 Trafik Cezası İndirimli Ödenebilir mi?
Ceza 15 gün içinde ödendiği takdirde %25 indirim uygulanır.
91 Trafik Cezası Ödeme İşlemi Nasıl Olmalıdır?
91 trafik cezası PTT ve bankalar aracılığı ile ödenebilir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle