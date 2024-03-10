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91 FETÖ’cü ‘kıskaç’ta

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#Ali Yerlikaya#FETÖ#Kıskaç-10
91 FETÖ’cü ‘kıskaç’ta
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, FETÖ’ye yönelik 30 ilde ‘Kıskaç-10’ operasyonları yapıldığını belirtti.

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Buna göre, 2009 KPSS sorularını usulsüzce ele geçirdiği tespit edilen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan, örgütün sözde askeri mahrem, emniyet mahrem ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulunan, ByLock kullanıcısı ve ankesörlü telefonlarla birbirleriyle iletişim sağlayan 91 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, “FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz” dedi. 

 

 
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#Ali Yerlikaya#FETÖ#Kıskaç-10

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