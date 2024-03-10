91 FETÖ’cü ‘kıskaç’ta

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Buna göre, 2009 KPSS sorularını usulsüzce ele geçirdiği tespit edilen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan, örgütün sözde askeri mahrem, emniyet mahrem ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulunan, ByLock kullanıcısı ve ankesörlü telefonlarla birbirleriyle iletişim sağlayan 91 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, “FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların işbirlikçilerinin nefeslerini keseceğiz” dedi.