90 bin kişiye hemen tahliye

AK Parti ve MHP heyeti, dün TBMM’de yaptıkları basın toplantısıyla infaz düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı. 70 maddelik teklif, başta İnfaz Yasası olmak üzere 11 farklı yasada değişiklik içeriyor. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, “Şu anda geçici ve kalıcı infaz düzenlemeleriyle 45 bin kişi bundan yararlanıyor. Ayrıca salgın hastalık nedeniyle açık cezaevinden konutta cezaya geçecek olanlarla beraber bu sayı yaklaşık 90 bine ulaşıyor” dedi ve şu bilgileri verdi:

KORONA ZARURETİ

“COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmesi sebebiyle cezaevi boyutlarıyla birtakım tedbirler alınması zarureti de ortaya çıktı. 5 suç dışındaki suçlarda kalıcı infaz oranı 1/2 oranında olacak. Çıkar amaçlı suç örgütü kuran ve yönetenlerle ilgili mevcut düzenleme çok düşük ceza öngörüyor. Bunun taban ve tavan oranını 2’şer yıl arttırıyoruz. Tefecilik suçunun cezası da artacak.

DENETİMLİ SERBESTLİK GENİŞLİYOR

1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işlenen bazı suçlar açısından uygulanan 2 yıllık denetimli serbestlik süresini 3 yıla çıkarıyoruz. Tarihini de 31 Mart 2020’ye çekiyoruz.

İNFAZ HÂKİMLİĞİNE GENİŞ YETKİ

İnfaz hakimlerinin görev ve yetkileri genişletiliyor. 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren, mahkûmiyet kesinleştikten sonra cezaevinde tüm süreçler, açığa alma, denetimli serbestlik ve şartlı salıverme işlemleri infaz hâkimliğinin değerlendirmesiyle karara bağlanacak.

6 AYA KADAR EV İZNİ

Pandemi nedeniyle cezaların konutta çekilmesinin önü açılıyor. Açık cezaevinde hükmü infaz edilenler 2 ay süreyle cezalarını evde çekecek. Süre en fazla 2 kez uzatılabilecek. Bu geçici bir izin düzenlemesi. Zaten açık cezaevinde olan izin müessesesinin kapsamını genişletiyoruz.

DÖRT AŞAMALI SÜREÇ

Cezaların infazının 3/4 yerine 2/3 olarak uygulanması söz konusu olacak. İnfaz düzenlemesi hükmün kesinleştiği andan itibaren kapalı cezaevi, açık cezaevi, denetimli serbestlik ve şartlı salıvermeyi kapsayan dört aşamalı düzenleme. Bir ceza indirimi söz konusu değil.”

5 SUÇ KAPSAM DIŞI

Cinsel istismar

Uyuşturucu ticareti

Cinayet

Kadına şiddet

Terör

YAŞLI VE ÇOCUKLULARA KONUTTA İNFAZ HAKKI

“65 yaşını doldurmuş yaşlılar, 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadınlar, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda kendisine bakamayacak durumda olan hastalara konutta infaz hakkı getiriyoruz. 65 yaşını bitirmişlerle ilgili 6 aylık süreyi 1 yıla (kalan ceza) çıkarıyoruz. 70 yaşı bitirmişler için 1 yıldı, 2 yıla çıkarıyoruz. 75 yaşını bitirenlerde 2 yıldı, 3 yıla çıkarıyoruz.”

CEREN DÜZENLEMESİ

ÜNİVERSİTELİ Ceren Özdemir’in açık cezaevinden çıkan katil zanlısı Özgür Arduç’un ‘Çıkınca yine adam öldüreceğim’ sözleriyle birlikte açık cezaevlerine geçiş de tartışma konusu olmuştu. Bu konuda yapılan düzenlemeyi Özkan anlattı: “Mevcut sistem iyi halle ilgili otomatik geçiş öngörüyor. Belli süre hapiste kalanlar açık cezaevine yollanıyor, oradan da denetimli serbestlik ve şartlı salıverme uygulanıyor. Bu uygulama otomatik sistemden çıkarılarak Gözlem ve İdare Komisyonu’nun takdirine bağlanacak. Bu komisyon hükümlülerin hastane ve adliyedeki durumunu da dikkate alacak.”