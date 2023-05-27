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9 ZAHA Deniz Kuvvetleri’nde

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#ZAHA#İsmail Demir#Ankara
9 ZAHA Deniz Kuvvetleri’nde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2023 07:00

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen proje kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı olan 9 zırhlı amfibi hücum aracının (ZAHA) teslimatı yapıldı.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki özel savunma sanayi şirketinde, 'ZAHA Teslim ve Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT) Modernizasyon Projesi İmza Töreni'ne katıldı. Programda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılayacak 9 ZAHA'nın teslimatı yapıldı. İsmail Demir, “Burada 23 adet amfibi hücum personel aracı, 2 adet amfibi hücum komuta aracı, 2 adet de amfibi kurtarma aracı olmak üzere toplamda 27 adet ZAHA'nın tedarik edilmesi planlanmıştır. Bu konuda genel savunma sanayi politikamızın hiçbir ülkeye bağımlı kalmaksızın kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz ateş gücü ve hareket kabiliyeti yüksek ürünlerimizin sahaya verilmesi gerektiğini sürekli vurguluyoruz” dedi.

9 ZAHA Deniz Kuvvetleri’nde

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ZAHA’YLA TEST HAVUZUNA GİRDİ

ZAHA’nın üzerinde test havuzuna giren İsmail Demir, “Gayet iyi. Zırhlı amfibi aracımız bu malum. Hem Kara Kuvvetlerimiz hem Deniz Kuvvetlerimiz kullanacak. Dünyada çok az örneği bulunan, belki de şu anda dünyanın en iyisi diyebileceğimiz. Gerek içindeki donanımları ve kabiliyetleri ile gerekse atış gücüyle beraber üstüne koyacağınız sistemler ile çok değişik bir formata bürünebilir” diye konuştu.

9 ZAHA Deniz Kuvvetleri’nde

 

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#ZAHA#İsmail Demir#Ankara

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