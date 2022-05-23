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9 yavru köpeği köpek etiyle zehirlemişler

#Zehirleme#Köpek#Barınak
9 yavru köpeği köpek etiyle zehirlemişler

Ankara’da dün İmrahor Vadisi’ndeki köpek barınağına giden hayvanseverler 9 yavru köpekten 2'sini ölü, 7 yavruyu ise baygın olarak buldu.

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İncelemede yavru köpeklerin, barınağa atılan ve zehirli olduğu belirtilen derisi yüzülmüş yavru köpek kafası ile kemiklerden zehirlendiği belirlendi. Zehirlenen 7 yavru köpek tedaviye alınılırken, Mamak İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, yavru köpeklerden örnek aldı. Hayvanseverler daha önce de barınağa farklı saldırılar olduğunu söyledi.

Pati Koruyucuları Derneği Başkan Yardımcısı Emrah Karatekin, "Geldiğimizde bazı köpeklerin öldüğünü fark ettik ve içeride başka bir köpeğe ait kafatası ve kemikler bulduk. Bildiğiniz başka yavru köpeğin parçaları kesilmiş, üzerinde deri olmadan et parçası halinde buraya atılmış" diye konuştu. Geçmişte de barınağa saldırıların yapıldığını belirten Pati Koruyucuları Derneği Başkanı Ayşe Taşkıran ise "Bölgemize yavru köpek kafası atarak köpek düşmanlarının, hayvan düşmanlarının misilleme yaptığını düşünüyoruz. Daha önce kulübelerimiz yakıldı, alanın içerisinde lastik yaktılar " dedi.

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Hayvansever Erkin Erdoğdu ise "İnsanlar çok agresif davranmaya başladı. Ünlüler zehirleme tarifleri bile verdi. Geldiğimiz noktada buraya bir kafatası atılıyor. Yavru hayvan kafatası ve kim bilir nasıl öldürüldü. Veteriner kliniğinin gönderdiği rapora göre zehirlenme görünüyor" dedi.

 

 

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#Zehirleme#Köpek#Barınak

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