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Gündem
AYDIN (İHA)
Haber Giriş: 11.01.2021 - 17:36 | Son Güncelleme:

9 yaşındaki çocuğun hayatını çamaşır ipleri kurtardı

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9 yaşındaki çocuğun hayatını çamaşır ipleri kurtardı
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde arkadaşlarını izlerken üçüncü kattaki evinin balkonundan düşen ve çamaşır iplerinin hızını kesmesi ile hayatta kalan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

9 yaşındaki çocuğun hayatını çamaşır ipleri kurtardı
Olay, Sümer Mahallesi 184. Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki Kemal A. üçüncü kattaki evinin balkonundan, bahçede oynayan arkadaşlarını izlerken, bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kemal A. balkondan düşerken alt kattaki çamaşır iplerine takılıp hızı kesilerek beton zemine düştü. Arkadaşlarının gözleri önünde balkondan aşağıya düşen küçük çocuk için bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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