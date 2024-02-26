×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

9 yaşındaki Cansu'nun ölümünde 19 yıllık sır perdesi aralandı: Öldürüp intihar süsü vermiş

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Cansu Siler#Mehmet Siler
9 yaşındaki Cansunun ölümünde 19 yıllık sır perdesi aralandı: Öldürüp intihar süsü vermiş
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 12:45

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde 19 yıl önce evde asılı bulunan ve intihar ettiği değerlendirilen Cansu Siler’in (9) ölümüyle ilgili babası Mehmet Siler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Siler, ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Haberin Devamı

Sivrihisar ilçesi Yukarıkepen Mahallesi’nde 2005 yılında Cansu Siler’in evde asılı cesedi bulundu. O dönem yapılan incelemelerde Siler’in intihar ettiği değerlendirildi. Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 19 yıl sonra dosyayı yeniden açıp, ailesi ve mahallelinin ifadesine başvurdu.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Tarladan eve döndüğünde kızını asılı bulduğunu söyleyen Mehmet Siler, çelişkili ifadeler verince gözaltına alındı. Kızını öldürüp, intihar gibi göstermekle suçlanan Mehmet Siler, jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Siler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Cansu Siler#Mehmet Siler

BAKMADAN GEÇME!