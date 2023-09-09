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9 yaşında tenis şampiyonu

Güncelleme Tarihi:

#Selfi#Mersin#Tenis
9 yaşında tenis şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 07:00

Mersin’de yaşayan Miray Boyacıoğlu, oğlu Rüzgar’ı 5 yıl önce tenise yönlendirdi.

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Tenis antrenörü Hakan Ummak’ın yetiştiği Rüzgar Boyacıoğlu, son yıllarda düzenlenen farklı turnuvalarda ilk 3’e girerek dikkatleri çekti. Rüzgar, 20-27 Ağustos tarihleri arasında İspanya’nın Palma de Mallorca adasında bulunan dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal’ın kurduğu Rafa Nadal Akademi’de 9 yaş grubu yaz kampına katıldı. Burada dünyanın farklı ülkelerinden gelen tenisçilerle bir araya gelen Rüzgar, katıldığı eğitimlerin yanı sıra düzenlenen tüm turnuvalarda 9 yaş grubunda en iyi ödül olan ‘winner’ oldu. Miray Boyacıoğlu, Rüzgar’ı spor yatkınlığı nedeniyle tenise yönlendirdiğini dile getirerek, oğlunun sporla birlikte disiplinli bir çalışma yöntemi izlediğini kaydetti. Rüzgar ise gelecekte Türkiye’yi teniste uluslararası alanda temsil etmek, dünyaca ünlü tenisçi Rafael Nadal’ın izinden yürümek istediğini dile getirdi. Rüzgar Boyacıoğlu ile ilgili olumlu yorumlarda bulunan Rafael Nadal’ın koçu emekli eski dünya 1 numarası Carlos Moya, geleceğin tenisçisi ile selfi yaptı.

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#Selfi#Mersin#Tenis

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