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Gündem
Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL
Haber Giriş: 12.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

9 ton yakalandı

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9 ton yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda 8 adet tank içerisinde 4,5 ton eroin üretimine yetecek 9 ton asetik anhidrit ele geçirildi. Jandarmanın 2 bin 500 km'lik takibi nefes keserken, gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından yüklü miktarda eroin üretiminde kullanılan asetik anhidrit maddesinin getirileceği bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takip çalışması başlatılırken, takip altına alınan kişilerin asetik anhidriti yurtdışından getirmek için paravan şirket kurdukları belirlendi. Paravan şirket adına yurtdışından TIR’la sevkıyatın yapıldığı saptandı.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

TIR, 2 bin 500 km boyunca adım adım takip edildi. TIR’ın Türkiye’ye giriş yapmasıyla sıcak takip başlatıldı. TIR’ın yükünün Büyükçekmece’de uluslararası lojistik şirketine indirildiği sırada ekipler operasyon başlattı. TIR’da yapılan aramada, 8 tank içerisinde 9 ton sıvı madde ele geçirildi. Sıvı maddenin, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat biriminin test cihazı ile yapılan analizinde ‘asetik anhidrit’ olduğu tespit edildi. Ele geçen 9 tondan asetik anhidritten yaklaşık 4.5 ton eroin üretilebileceği belirtildi. T.K. ve E.K. gözaltına alındı. 2 kişi sorgularında, asetik anhidrit maddesini eroin üretimi için Van’a götüreceklerini söyledikleri belirtildi. Adliyeye sevk edilen T.K. ve E.K., mahkemece tutuklandı. 

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