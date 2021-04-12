9 ton yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından yüklü miktarda eroin üretiminde kullanılan asetik anhidrit maddesinin getirileceği bilgisini aldı. Teknik ve fiziki takip çalışması başlatılırken, takip altına alınan kişilerin asetik anhidriti yurtdışından getirmek için paravan şirket kurdukları belirlendi. Paravan şirket adına yurtdışından TIR’la sevkıyatın yapıldığı saptandı.



ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ



TIR, 2 bin 500 km boyunca adım adım takip edildi. TIR’ın Türkiye’ye giriş yapmasıyla sıcak takip başlatıldı. TIR’ın yükünün Büyükçekmece’de uluslararası lojistik şirketine indirildiği sırada ekipler operasyon başlattı. TIR’da yapılan aramada, 8 tank içerisinde 9 ton sıvı madde ele geçirildi. Sıvı maddenin, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat biriminin test cihazı ile yapılan analizinde ‘asetik anhidrit’ olduğu tespit edildi. Ele geçen 9 tondan asetik anhidritten yaklaşık 4.5 ton eroin üretilebileceği belirtildi. T.K. ve E.K. gözaltına alındı. 2 kişi sorgularında, asetik anhidrit maddesini eroin üretimi için Van’a götüreceklerini söyledikleri belirtildi. Adliyeye sevk edilen T.K. ve E.K., mahkemece tutuklandı.

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