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9 saatlik operasyonla ayrılmışlardı... İşte Cezayirli bebeklerin son durumu

#Ameliyat#Bebek#İstanbul
9 saatlik operasyonla ayrılmışlardı... İşte Cezayirli bebeklerin son durumu

İstanbul’da gerçekleştirilen yapışık ikizleri ayırma ameliyatının detaylarına dair hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada, 9 saat süren bu büyük operasyonun 30 kişilik sağlık ordusuyla gerçekleştirildiği, 11 aylık Chifaa ve Safaa Kherkhar’ın doğuştan yapışık olan karaciğer ve kalp zarlarının titiz bir çalışmayla ayrıldığı ve bebeklerin durumunun yoğun bakımda izlenmeye devam edildiği kaydedildi.

 

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Cezayir’de yapışık ikiz olarak doğan Chifaa ve Safaa Kherkhar adlı kız bebekler, 5 aylıkken getirildikleri Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’nde 6 Haziran'da 9 saat süren ameliyatla birbirinden ayrıldılar. 30 kişilik bir sağlık ordusunun seferber olduğu 11 ay 3 günlük Chifaa ve Safaa’nın, ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde tedavileri devam ediyor.

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Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, bebeklerin kalp zarları ve karaciğerlerinin birbirine yapışık doğduğu, göğüs ve kaburga kemiklerinin de eksik olarak dünyaya geldiği kaydedildi. “Bu yapışıklık nedeniyle karın ve göğüs hizasından yüzleri birbirine dönüktü" denilen açıklamada, "Chifaa ve Safaa, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un himayesinde 15 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’ye, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi’ne getirildi. Uzman ekiplerin yaptıkları incelemelerde yapışık ikizlerin bir türü olan “torakopagus tipiö yani birbirlerine karın ve göğüs hizasından yapışık olan ikiz bebekler için ameliyat kararı alındı. Multidisipliner yaklaşımla kalp ve damar cerrahisi, çocuk cerrahisi, plastik ve estetik rekonstrütif cerrahi, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrahi, çocuk sağlığı ve hastalıkları, anesteziyoloji, yoğun bakım uzmanları başta olmak üzere birçok hekim tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonrası, iç organ anatomileri 3 boyutlu olarak bilgisayar programında oluşturularak maketleri hazırlandı. Uzmanlar, ameliyat öncesi maket üzerinde günlerce çalıştılar” bilgileri yer aldı.

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9 saatlik operasyonla ayrılmışlardı... İşte Cezayirli bebeklerin son durumu

 

HER BRANŞTAN HEKİMİN YER ALDIĞI SAĞLIK ORDUSU

Açıklamada, ikizlerin ayrılması öncesinde ve sonrasında 30’dan fazla uzmanın yer aldığı ekipte yer alan hekimlerin adlarına da yer verilerek, “Ameliyat öncesi ikiz bebeklerin; ayrıldıklarında göğüs ön duvarlarında oluşacak boşluğu kapatabilecek yeterince deri dokusu olmadığından deri üretilmesi için Şubat ayından itibaren derinin genişletilmesi sağlandı. İkizlerden birinin doğumsal olarak ileri derecede hidrosefalisi olması nedeniyle beyninde sıvı birikiyor, dolayısıyla kafası büyüyordu. Ayırma ameliyatından önce müdahale edilmesi gerektiği için ikizlerden birine Şubat ayında beyninde biriken sıvıyı boşaltmak amacıyla şant yerleştirildi. 6 ay süren hazırlıklar sonunda gerekli deri dokusu elde edilirken, ikizlerin birinin beyninde biriken sıvı da kontrol altına alındı. 9 saat süren ameliyat sonunda başarıyla birbirinden ayrılarak kendi bedenlerine kavuşan ve halen 11 ay 5 günlük olan Chifaa ve Safaa Kherkhar’ın yoğun bakım servisinde tedavilerine devam ediliyor“ ifadelerine yer verildi.

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9 saatlik operasyonla ayrılmışlardı... İşte Cezayirli bebeklerin son durumu

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#Ameliyat#Bebek#İstanbul

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