Süper Loto canlı çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen kuranın ardından ilan edildi. Her hafta perşembe günleri gerçekleşen Süper Loto'nun 651. hafta sonuçları ve Süper Loto'da haftanın ikramiye kazandıran numaralar, noter huzurunda başlayan Süper Loto canlı çekilişinin ardından kamuoyuna duyuruldu. Her hafta 6 şanslı rakamı tahmin edenlerin büyük ikramiyeye kavuştuğu Süper Loto sonuçlarının açıklanmasıyla şans oyunu meraklıları 9 Nisan Süper Loto sonuç sorgulama sayfası araştırılmaya başlandı. İşte, Süper Loto çekilişi sonuçları ve bu hafta ikramiye kazandıran numaralar.

9 NİSAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

9 Nisan Süper Loto çekilişi sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından bu hafta Süper Loto'da ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

CANLI SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Süper Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Süper Loto'nun 9 Nisan tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Süper Loto oyununun 650'nci hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 22 milyon 346 bin 79 liralık ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 38 kişi 17 bin 547 lira 45'er kuruş, 4 bilen 3 bin 158 kişi 229 lira 65'er kuruş ve 3 bilen 70 bin 88 kişi 17 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, İstanbul'un Maltepe ilçesinden yatırıldığı bildirildi.