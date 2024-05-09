9 kişinin ölümüne yol açan beton mikserinin sürücüsü: Gözüm karardı

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Gaziantep’in İslahiye ilçesinden Hatay yönüne giden Mehmet Göğüş’ün (58) kullandığı 27 AJT 349 plakalı beton mikseri ile Latif Örs’ün kullandığı 27 K 5127 plakalı yolcu minibüsü, geçen pazartesi günü kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen ve içerisinde 19 kişi bulunan minibüs şarampole devrildi. 6’sı lise öğrencisi 9 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

‘TANSİYON HASTASIYIM’

Beton mikseri sürücüsü Mehmet Göğüş, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Mehmet Göğüş ifadesinde, “Ne alkol kullandım ne de uykusuzdum. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı” dedi.

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Minibüsün sürücüsü Latif Örs ise “Karşı şeritten hızla beton mikser aracının bize doğru yaklaşmakta olduğunu gördüm. Beton mikseri o kadar yüksekti ki lastiklerin yerden kesildiğini gördüm. Araç uçar vaziyette bize doğru geliyordu. Durumu fark eder etmez aracı sağa doğru kırdım ancak kurtaramadım” diye konuştu.