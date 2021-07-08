9 katlÄ± inÅŸaattan dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti Kahreden detay

Olay, dÃ¼n saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda, BaÄŸlar Mahallesi Kafkas Caddesi'nde meydana geldi. Ä°kinci el otomobil alÄ±m satÄ±mÄ± yapan Ä°lhan Tuncer FilizkÄ±ran, inÅŸaat halindeki 9 katlÄ± binanÄ±n terasÄ±ndan, henÃ¼z belirlenemeyen nedenle beton zemine dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â FilizkÄ±ran'Ä±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¶renlerin ihbarÄ±yla bÃ¶lgeye saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi.

GÃ–ZYAÅžLARIYLA TOPRAÄžA VERÄ°LDÄ°

SaÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde,Â FilizkÄ±ran'Ä±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini belirledi. FilizkÄ±ran'Ä±n cansÄ±z bedeni,Â otopsi iÃ§in IÄŸdÄ±r Devlet Hastanesi morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ailesi tarafÄ±ndan bu sabah teslim alÄ±nanÂ Ä°lhan Tuncer FilizkÄ±ran cenazesi,Â asri mezarlÄ±ÄŸa getirildi. Burada kÄ±lÄ±nan namazÄ±n ardÄ±ndanÂ FilizkÄ±ran,Â yakÄ±nlarÄ±nÄ±n gÃ¶zyaÅŸlarÄ±yla topraÄŸa verildi.







YÄ±ldÄ±z- Ali FilizkÄ±ran Ã§iftinin 4 Ã§ocuÄŸundanÂ Ä°lhan Tuncer FilizkÄ±ran'Ä±n evlilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu, yarÄ±n kÄ±nasÄ±, cumartesi gÃ¼nÃ¼ de dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polis,Â FilizkÄ±ran'Ä±nÂ intihar mÄ± ettiÄŸini, cinayete mi kurban gittiÄŸini ya da kazara mÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ soruÅŸturuyor.Â

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