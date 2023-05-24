9 ilde FETÖ operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Haklarında itirafçı beyanları da bulunan tamamı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 6 subay, 20 astsubay ve ihraç edilen 7 askeri personellerinde aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.