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9 ilde FETÖ operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

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#FETÖ#PDY#Terör
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 09:41

FETÖ/PDY Terör Örgütünün ankesör soruşturması kapsamında tamamı Deniz Kuvvetlerine mensup aralarında görevde olan 6 subayın da bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmalar devam ediyor.

9 ilde FETÖ operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

Haklarında itirafçı beyanları da bulunan tamamı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 6 subay, 20 astsubay ve ihraç edilen 7 askeri personellerinde aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

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#FETÖ#PDY#Terör

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