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9 büyükelçi merkeze çekildi

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#Büyükelçi#Karar#Resmi Gazete
9 büyükelçi merkeze çekildi
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, büyükelçilerle ilgili atama kararını imzaladı. Aralarında Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli’nin de bulunduğu 9 büyükelçi merkeze çekildi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Brezilya’nın Türkiye Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali’nin Türkiye Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan’ın Türkiye Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Tacikistan’ın Türkiye Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, Karadağ’ın Türkiye Büyükelçisi Songül Ozan, Romanya’nın Türkiye Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili’nin Türkiye Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri, Bangladeş’in Türkiye Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Hollanda’nın Türkiye Büyükelçisi Şaban Dişli merkeze alındı. 65 yaş zorunluluğu nedeniyle merkeze çekildiği belirtilen Dişli’nin kardeşi eski Tümgeneral Mehmet Dişli, 15 Temmuz darbe girişimi davasında hüküm giymişti.

 

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#Büyükelçi#Karar#Resmi Gazete

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