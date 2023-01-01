9 büyükelçi merkeze çekildi

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Brezilya’nın Türkiye Büyükelçisi Murat Yavuz Ateş, Somali’nin Türkiye Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, Vatikan’ın Türkiye Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Tacikistan’ın Türkiye Büyükelçisi Emre Zeki Karagöl, Karadağ’ın Türkiye Büyükelçisi Songül Ozan, Romanya’nın Türkiye Büyükelçisi Füsun Aramaz, Fildişi Sahili’nin Türkiye Büyükelçisi Havva Yonca Gündüz Özçeri, Bangladeş’in Türkiye Büyükelçisi Mustafa Osman Turan, Hollanda’nın Türkiye Büyükelçisi Şaban Dişli merkeze alındı. 65 yaş zorunluluğu nedeniyle merkeze çekildiği belirtilen Dişli’nin kardeşi eski Tümgeneral Mehmet Dişli, 15 Temmuz darbe girişimi davasında hüküm giymişti.