8’inci rapor reddedildi

İstanbul Cihangir’de 12 Haziran 2016’da 5 katlı Safir Apartmanı’nın en üst katında meydana gelen doğalgaz patlamasının etkisiyle kopan molozların üzerine düştüğü, simitçi Feridun Yükseltürk (75) hayatını kaybetmişti. Kopan klima aparatının üzerine düştüğü 3 çocuk babası taksi şoförü Veysi Bulut ise yatağa bağımlı kaldı. 3 yıl süren, 7 raporun alındığı ceza yargılaması sonunda İstanbul 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi son raporu dikkate alarak Polatser firmasının yetkilisi Murat Savaş Polat ile daire sahibi Pınar Arslantürk hakkında meydana gelen olayda kusurlarının bulunmadığı gerekçesi ile beraat kararı verdi.

TEKNİSYENLER CEZA ALDI

İGDAŞ teknisyenleri Yusuf Yurttaş ve Fatih Akdemir ‘taksirle bir insanın ölümüne bir insanın da yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan alt sınırdan 3’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca karar kesinleştiğinde Firdevs Eliboyalı, Temel Sayın, Mehmet Bulut, Muhammet Dezkaya, Ebru Fidan, Aikaterini Chalikiopoulou ve Beyoğlu Belediyesi yetkilileri hakkında ‘taksirle bir insanın ölümü, bir insanın da yaralanması’ suçundan dolayı gereğinin yapılması için suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Gerekçeli kararda, Arslantürk’ün daire alındığında 9 yaşında olması nedeniyle kusurunun bulunmadığına yer verildi.

KARAR BOZULDU

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yasal ve yeterli gerekçelerle hüküm kurulmadığını belirterek kararı oybirliği ile bozdu. Bozma kararının ardından görülen ilk duruşmada mahkeme, keşif yapılarak rapor alınması yönündeki talepleri yargılamaya bir yenilik katmayacağı gerekçesi ile reddederek, dosyayı savcıya gönderdi.