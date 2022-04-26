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8’inci kattan düştü

#Beta#Berk Bayındır#Rap
8’inci kattan düştü

“Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, bu sabah Kağıthane’de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

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BETA’ olarak tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır (31), Kâğıthane’deki bir rezidansın 8. katında 285 numaralı dairede kalıyordu. Dün sabah saat 08.00 sıralarında dairesinin balkonundan düşerek feci şekilde can verdi. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri kısa sürede rezidansa gitti. Berk Bayındır’ın cesedi, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Görgü tanıkları polise, Berk Bayındır’ın alt katların balkon korkuluklarına çarpa çarpa düştüğünü gördüklerini söyledi.

‘3-4 GÜNDÜR BİRLİKTEYDİK’

Polis, Berk Bayındır’ın kız arkadaşı S.E.’nin de dairede kaldığını belirleyerek ifadesini aldı. S.E., “3-4 gündür birlikte kalıyorduk. Sabah uyandığımda garip hareketler yaptığını gördüm. Daha sonra balkona çıktı. Demirlerden sarktığını görünce yanına koştum ama en son gördüğümde aşağı düşüyordu. Yapacak hiçbir şeyim yoktu” dedi. Polis kayıtlarına ‘şüpheli ölüm’ olarak geçen olay Asayiş Şube ekiplerine devredildi.

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#Beta#Berk Bayındır#Rap

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