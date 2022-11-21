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89 terör hedefi imha edildi

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#Pençe-Kılıç Hava Harekâtı#Terör#Operasyon
89 terör hedefi imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2022 07:00

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe- Kılıç Harekatı’nda 89 hedef imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Terörü kaynağında yok etme stratejimiz kapsamında; Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; teröristler tarafından ülkemize saldırılarda üs olarak kullanılan Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerine Pençe-Kılıç Hava Harekâtı başarıyla icra edilmiştir.

BARINAK, TÜNEL MÜHİMMAT DEPOLARI

İcra edilen Pençe-Kılıç Hava Harekâtı ile; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kamplarından oluşan ilk aşamada 81, bu sabah 8 olmak üzere toplam 89 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında terör örgütünün sözde yöneticileri de bulunmaktadır. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan harekât sonrası tüm uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüştür. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir.”

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#Pençe-Kılıç Hava Harekâtı#Terör#Operasyon

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